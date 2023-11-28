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20:29, 28 ноября 2023Мир

Испанцы захотели переехать в Португалию из-за нового налога

Economista: резиденты захотели уехать из Испании из-за нового налога

Фото: Sergio Perez / Reuters

Испанские граждане и резиденты массово обзванивают юридические фирмы в связи с желанием переехать в соседнюю Португалию после того, как испанский Конституционный суд одобрил налогообложение крупных состояний. Об этом пишет газета El Economista.

Отмечается, что новый налог будет распространяться на активы, сумма которых превышает три миллиона евро. По данным издания, большинство запросивших юридическую помощь составляют обеспеченные выходцы из Латинской Америки, которые сейчас рассматривают переезд в Португалию, Италию или Швейцарию.

Ранее стало известно, что колумбийской певице Шакире удалось избежать трехлетнего тюремного срока из-за мошенничества с налогами в Испании.

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      Глеб Бажуткин
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