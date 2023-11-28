Избранный президент Аргентины открестился от католицизма в пользу иудаизма

Bloomberg: избранный президент Аргентины Милей решил принять иудаизм

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей решил перейти из католицизма в иудаизм. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Избранный президент переходит в иудаизм, по словам одного из его представителей, и в субботу принял участие в еврейской церемонии в Буэнос-Айресе, где получил благословение от другого раввина», — пишет издание.

Авторы отмечают, что данный жест может сделать Милея самым большим сторонником Израиля в Латинской Америке. Несмотря на фактор проживания большой еврейской диаспоры и традиционно хорошие отношения Буэнос-Айреса и Тель-Авива, позиция Аргентины при новом президенте может значительно контрастировать с позицией остальных стран Латинской Америки. Ряд лидеров либо выступили с жесткой критикой действий Израиля, либо заняли нейтральную позицию в конфликте с исламистской группировкой ХАМАС.

Ранее Милей приехал в США, где посетит Нью-Йорк и Вашингтон для встречи с представителями Международного валютного фонда и администрации американского лидера Джо Байдена, а также с бывшим президентом США Биллом Клинтоном.

По данным источников, Милей встретится с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями Министерства финансов США. В ведомстве отметили, что старшие должностные лица планируют встретиться с командой Милея по экономической политике.