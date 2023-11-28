Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:04, 28 ноября 2023Мир

Красный Крест рассказал о нетипичном содержании заложников ХАМАС

Красный Крест рассказал о размещении заложников ХАМАС на передовой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Reuters

Директор Регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони рассказал о «нетипичном» размещении заложников палестинской организации ХАМАС. По его словам, пленные находятся на передовой в секторе Газа. Слова Карбони приводит РБК.

По его словам, если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы продлить двухдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа при условии, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжит освобождать израильских заложников.

24 ноября в силу вступило соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. По условиям сделки, прекращение огня может продлиться максимум 10 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      Россия испытает новый ударный дрон в зоне СВО

      В Думе предложили выплатить по 10 тысяч рублей детям погибших участников СВО

      Женщина пожаловалась на скуку от частого секса втроем

      В США предупредили о появлении в Польше «правительства-зомби»

      Мужчина сбежал в Белоруссию после предложения силовиков Латвии сотрудничать

      В России решили ввести правило выкладки молочной продукции по цветам

      В России задумались о запрете на экспорт зерновых

      Жительница Петербурга выпрыгнула из окна в попытке спастись от насильника

      Красный Крест рассказал о нетипичном содержании заложников ХАМАС

      Спутник КНДР сфотографировал Пентагон и Белый дом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости