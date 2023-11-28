Красный Крест рассказал о нетипичном содержании заложников ХАМАС

Красный Крест рассказал о размещении заложников ХАМАС на передовой

Директор Регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони рассказал о «нетипичном» размещении заложников палестинской организации ХАМАС. По его словам, пленные находятся на передовой в секторе Газа. Слова Карбони приводит РБК.

По его словам, если посмотреть на другие мировые конфликты, в рамках которых МККК посещает заложников или заключенных, то они обычно содержатся не на поле боя, а в безопасных зонах.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США готовы продлить двухдневное гуманитарное перемирие в секторе Газа при условии, что радикальное палестинское движение ХАМАС продолжит освобождать израильских заложников.

24 ноября в силу вступило соглашение между Израилем и ХАМАС о прекращении огня. По условиям сделки, прекращение огня может продлиться максимум 10 дней.