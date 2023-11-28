На Алтае медведицу засняли во время кормления малышей

На Алтае медведицу засняли во время кормления малышей

В Алтайском биосферном заповеднике удалось заснять медведицу во время кормления детенышей. Об этом сообщает «Алтайская правда».

На записи видно медведицу с двумя медвежатами. Они отдыхают на поляне, медвежата сосут у матери молоко.

«Ценность видео в том, что это одна из немногих съемок кормления медведицей своих подросших чад в стране, причем на территории заповедника, а не в зоопарке или с помощью фотоловушки, заранее установленной в берлоге», — рассказали в заповеднике.

Там добавили, что на втором году жизни медвежата обучены некоторым хитростям взрослой жизни, разбираются в растительной пище и умеют добывать насекомых.

Ранее сообщалось, что двое туристов из Казани встретили в лесу в Марий-Эл медведя, который начал их преследовать. Мужчины выбежали на дорогу и заметили заброшенное одноэтажное здание исправительной колонии № 5, закрытой несколько лет назад. Они влезли через разбитое окно и спрятались. Медведь пытался выломать двери, но не смог и ушел.