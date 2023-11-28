Металлургический гигант сократит тысячи рабочих мест из-за кризиса

Руководство ArcelorMittal закроет бизнес в ЮАР и уволит 3,5 тысячи работников

Руководство второй по размерам металлургической компании в мире — ArcelorMittal (AM) — закроет свое подразделение в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и уволит в общей сложности 3,5 тысячи работников местного предприятия. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление транснациональной корпорации.

Причиной такого решения стал экономический кризис, который в настоящее время переживает металлургический гигант. Подразделение в ЮАР, занимающееся производством сортового проката, будет переведено в режим технического обслуживания. Под угрозой окажутся заводы Newcastle Works, Vereeniging Works и прокатные цеха, которые используют сырье Newcastle в качестве сырья, следует из заявления компании. На этом фоне акции ArcelorMittal в ходе торгов на бирже в Йоханнесбурге в моменте упали на 6,6 процента в сравнении с уровнем закрытия предыдущей сессии.

Главный исполнительный директор ArcelorMittal South Africa Кобус Ферстер уточнил, что совет директор и представители топ-менеджмента компании пришли к обоюдному решению приостановить бизнес в ЮАР «после исчерпания всех возможных вариантов». По его словам, закрытие подразделения поможет глобальной металлургической корпорации «обеспечить устойчивость бизнеса в долгосрочной перспективе».

С проблемой рентабельности сталкиваются не только зарубежные металлургические гиганты, но и российские. Так, в начале июля 2022 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял о рисках существенного снижения прибыльности отечественных предприятий на фоне резкого падения загрузки производственных мощностей. Проблем российской отрасли добавляет необходимость диверсификации экспортных поставок на фоне международных санкций, а также падение интереса к продукции заводов в самой России.