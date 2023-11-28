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10:04, 28 ноября 2023Мир

На Тайване раскрыли китайскую шпионскую сеть в армии

Bloomberg: суд Тайваня предъявил обвинения десяти военным за шпионаж на КНР

Фото: Ann Wang / Reuters

Суд Тайваня предъявил обвинения десяти людям, включая действующих и отставных военных, за шпионаж в пользу Китая. Об этом сообщает Bloomberg.

Верховная прокуратура острова утверждает, что трое обвиняемых создали шпионскую сеть, которая вербовала военных для сбора государственных секретов.

Двум военнослужащим, находящимся на действительной военной службе, заплатили за видео, в котором они заявляют, что сдадутся Народно-освободительной армии КНР (НОАК). Предполагается, что Китай собирался использовать ролик для ведения психологической войны.

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Министерство обороны Тайваня и подразделение национальной безопасности охарактеризовали усилия Пекина по сбору разведывательной информации в отношении Тайваня как «всепроникающие».

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет проявлять снисходительности к действиям, направленным на пропаганду независимости Тайваня.

Он подчеркнул готовность Пекина создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако предупредил, что его независимость будет означать войну. Биньхуа также считает, что жители острова должны выступить против его независимости и поспособствовать урегулированию отношений между конфликтующими сторонами.

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      Виктория Кондратьева
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