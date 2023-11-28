На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

Жену главы ГУР Украины Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами

На Украине совершено покушение на жену руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова. По данным источников, у Марианны Будановой диагностировано отравление тяжелыми металлами.

Правоохранительные органы страны начали расследование по факту случившегося.

Раскрыты подробности покушения на жену главы ГУР

Известно, что после продолжительного ухудшения здоровья Буданову госпитализировали. Сейчас она уже завершает курс лечения, однако все еще будет находиться под наблюдением врачей.

Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека Анонимный источник в разведке

Официально информация о произошедшем не подтверждалась. Супруг пострадавшей также никак ее не комментировал.

Глава ГУР Украины пережил не менее десяти покушений

Буданов неоднократно рассказывал прессе, что пережил серию покушений — всего, по его словам, их было около десяти.

Так, первое произошло в 2019 году, когда под днище машины руководителя ГУР подложили бомбу: покушение провалилось, потому что заряд взорвался преждевременно.

Известно, что с тех пор Буданов изменил привычки, чтобы обезопасить свою жизнь. В частности, он практически не покидает офис, где круглые сутки играет классическая музыка с целью защиты от возможной прослушки.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Личностью Буданова интересовались в России

Западные журналисты окрестили Буданова одним из «главных раздражителей для Кремля». Они напоминали, что в ходе спецоперации на Украине по зданию ГУР в Киеве было нанесено два ракетных удара — в мае 2022-го и в июне текущего года.

В России впоследствии сообщали о серьезном ранении Буданова. Утверждалось, что одна из ракет ударила в соседний с ним кабинет, впоследствии главу украинского ГУР в тяжелом состоянии якобы вывезли на вертолете в Польшу для лечения

Однако, по словам одного из офицеров, начальник просто «отряхнулся, надел кепку и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждения». Кроме того, он смог успокоить своих подчиненных после ракетной атаки России. Буданов также пообещал ответить Москве на удар по Киеву.

ГУР признавало причастность Киева к терактам в России

В мае Буданов официально подтвердил, что его ведомство причастно к подрывам известных россиян. В частности, жертвами покушений стали журналистка Дарья Дугина, военный корреспондент Владлен Татарский, также пострадал писатель Захар Прилепин.

Очень много уже кого достали. Есть такие медийные, публичные случаи, которые становятся достоянием общественности Кирилл Буданов глава ГУР Украины

Руководитель украинской разведки также заявлял, что спецслужбы страны устраняли и будут устранять русских в любой точке мира «до полной победы Украины». Позднее Буданов объяснил, что выражение касалось только тех россиян, которые «являются военными преступниками».