На Украине сравнили западные страны со слонами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Запада со стадом слонов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Запада со слонами, которые будут защищать Киев, считая его членом своего стада. Слова дипломата во вторник, 28 ноября, приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистки, сравнившей возможную усталость западных союзников от украинского конфликта со «слоном в комнате», Кулеба заявил, что подобное предположение несправедливо по отношению к этим млекопитающим. Он заявил, что слоны являются «мудрыми, сострадательными и энергичными» животными, которые защищают друг друга, в каком бы состоянии они ни находились.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства провел параллель между поддерживающими Украину государствами и стадом слонов. «Мы члены стада, поэтому слоны будут защищать нас. (...) Чтобы сделать мой ответ проще и избежать интерпретаций — нет, я не чувствую никакого давления», — объяснил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Россией.