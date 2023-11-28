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20:57, 28 ноября 2023Бывший СССР

На Украине сравнили западные страны со слонами

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Запада со стадом слонов

Фото: Thomas Peter / Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сравнил страны Запада со слонами, которые будут защищать Киев, считая его членом своего стада. Слова дипломата во вторник, 28 ноября, приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистки, сравнившей возможную усталость западных союзников от украинского конфликта со «слоном в комнате», Кулеба заявил, что подобное предположение несправедливо по отношению к этим млекопитающим. Он заявил, что слоны являются «мудрыми, сострадательными и энергичными» животными, которые защищают друг друга, в каком бы состоянии они ни находились.

При этом глава украинского внешнеполитического ведомства провел параллель между поддерживающими Украину государствами и стадом слонов. «Мы члены стада, поэтому слоны будут защищать нас. (...) Чтобы сделать мой ответ проще и избежать интерпретаций — нет, я не чувствую никакого давления», — объяснил он.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что Запад указывает Киеву на необходимость переговоров с Россией.

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