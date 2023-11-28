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15:43, 28 ноября 2023Бывший СССР

Названо необходимое Украине оружие для продолжения боевых действий

Полковник Матвийчук: Киев не способен вести боевые действия с текущими ресурсами

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Украина не способна продолжать ведение боевых действий с имеющимися запасами оружия. Для изменения ситуации на поле боя ей необходимо как минимум 600 истребителей, танки, а также армия численностью не менее полумиллиона человек. Но таких показателей достигнуть не удастся. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Украине вряд ли что-то поможет. Теоретически, ситуацию могли бы изменить 600 американских истребителей F-16, танки, армия не менее полумиллиона. Тогда Киев мог бы что-то сделать. Но таких показателей вооружений, численности армии достигнуть никогда не удастся. Киев больше не способен вести боевые действия», — считает полковник.

По его мнению, для стран НАТО пришло время выбирать: либо самостоятельно вступать в конфронтацию с Россией, либо подталкивать Украину к мирному урегулированию.

«Элита НАТО может быть настроена на конфронтацию. Но многие страны-участницы альянса выражают недовольство складывающимся положением. На мой взгляд, постепенно конфликт будет утихать, бремя ответственности будут перекладывать на самих украинцев. В итоге страна окажется вынуждена либо подписать мирный договор, либо раствориться», — заключил Матвийчук.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинский конфликт связан в том числе и с безопасностью Вашингтона. При этом он не стал отвечать на вопрос журналистов о возможной смене стратегии НАТО в отношении Украины из-за сокращения международной помощи.

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