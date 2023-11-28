Пассажир обвинил стюардессу в слежке и домогательствах и угодил в полицию

Mid-day: пассажир Akasa Airlines назвал экипаж глупыми людьми и угодил в полицию

Пассажир внутреннего рейса в Индии угодил в полицию за то, что обозвал бортпроводников глупыми людьми. В свою защиту мужчина обвинил экипаж в слежке и домогательствах, пишет портал Mid-day.

По данным источника, Сиддхарт Дханвант Шангви (Siddharth Dhanvant Shanghvi) летел из Северного Гоа в Мумбаи рейсом авиакомпании Akasa Airlines. За полчаса до посадки пассажиру потребовалось посетить туалет, но стюардесса пустила его в санузел только после настойчивых просьб.

«На выходе из туалета бортпроводница обратилась ко мне, заявив, что в кабинке я назвал членов экипажа глупыми людьми, — рассказал мужчина. — Как она могла это услышать? Это показалось навязчивым, как будто она подслушивала».

Как пишет издание, экипаж Akasa сообщил о произошедшем в полицию, и Шангви задержали в аэропорту. В отделении он объяснил ситуацию и заявил, что поведение стюардессы граничило с домогательствами.

«Это их политика — следить за пассажирами в туалетах? Будут ли сотрудники-мужчины аналогичным образом вести себя с пассажирами-женщинами?» — возмутился Шангви.

Пассажира продержали в отделении четыре часа, но потом отпустили. Впоследствии он подал жалобу на сотрудницу авиакомпании, перевозчик начал внутреннее расследование.

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