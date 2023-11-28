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09:39, 28 ноября 2023Путешествия

Популярная курортная страна Азии начала выдавать бесплатные визы россиянам

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из России

Фото: Dinuka Liyanawatte / Reuters

Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из семи стран, в том числе россиянам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент правительственной информации страны.

Уточняется, что визовый сбор отменяется для приезжающих из России, Китая, Индии, Японии, Таиланда, Индонезии и Малайзии. Решение уже вступило в силу и продолжит действовать в популярной стране Азии до 31 марта 2024 года.

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Путешественникам из указанных государств нужно получить электронное разрешение на поездку до прибытия на курортный остров. После этого туристы смогут бесплатно находиться там в течение 30 дней, причем им позволен двукратный въезд.

Как указано в источнике, ранее россияне должны были заплатить за посещение Шри-Ланки 3050 рублей при оформлении визы через дипмиссию, 50 долларов — при онлайн-подаче или 60 долларов — по прилету.

Ранее в октябре власти Шри-Ланки объявили о начале выдачи бесплатных виз гражданам семи государств. Министр иностранных дел страны Али Сабри отметил, что они будут введены в рамках пилотного проекта. Однако позже посольство России на Шри-Ланке опровергло эту информацию и заявило, что не получало уведомления о принятии кабинетом министров решения об отмене визового сбора.

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      Мария Борисова
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