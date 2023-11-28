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07:01, 29 ноября 2023Россия

Назван самый популярный у россиян спорт

Исследование «ПИК-Спорт»: самым популярным спортом у россиян стал фитнес

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Самым популярным у россиян спортом оказался фитнес. За ним идет плавание, на третьем месте — бег. Также выяснилось, что большинство занимается спортом ради укрепления здоровья и поддержания физической формы. Это следует из результатов исследования «ПИК-Спорт».

53 процента россиян предпочитают заниматься фитнесом, 48 — плаванием, 43 — бегом, еще 26 выбрали для себя общую физическую подготовку.

«Мотивацией для большинства становится укрепление здоровья и поддержание физической формы. В то же время участники программы "ПИК-Спорт" отмечают, что для них спорт стал чем-то большим, чем просто компенсацией сидячего образа жизни. Они предпочитают тренироваться на улице, дома, в спортзале или бассейне. Большинство даже готовы продолжать занятия зимой — бегать, кататься на сноуборде или ходить на беговых лыжах», — рассказали исследователи.

Выяснилось также, что большинство россиян отдают предпочтение самостоятельным занятиям: у 89 процентов нет тренера. Тем не менее многие отметили, что им не хватает профессиональной поддержки.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров рассказал о работе ведомства над упрощенным порядком вычета за спорт, лечение и обучение. По его словам, в течение следующего года ФНС собирается тестировать имеющуюся информационную систему и каналы связи с источниками данных.

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      Варвара Кошечкина
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