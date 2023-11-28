Появление смерчей над морем спрогнозировали в Сочи

Власти Сочи заявили об опасности возникновения смерчей над морем

Опасность появления смерчей над морем на участке Магри — Веселое в Сочи существует в течение вторника, 28 ноября. Об этом заявили власти города со ссылкой на прогноз метеорологов.

Жителей города и туристов попросили «воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности», а в случае возникновения чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.

На территории Краснодарского края продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное со средиземноморским циклоном, который принес в регион штормы с ливнями и усилением ветра до ураганных значений.

Ранее стало известно, что на федеральной территории «Сириус» в Сочи штормовые волны частично разрушили набережную. Из-за разгула стихии под водой оказались улицы Парусная и Нижнеимеретинская, а также парковка ледяной арены «Шайба». Кроме того, подтопило Олимпийский проспект.

27 ноября появилось видео обрушения из-за непогоды в микрорайоне Лоо Лазаревского района Сочи трехэтажного дома, жители которого успели его покинуть. Стены подмытого волнами здания сломались, а стекла в окнах полопались.