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22:07, 28 ноября 2023Бывший СССР

Экс-генерал ВСУ раскритиковал действия Зеленского на Украине

Экс-генерал ВСУ Кривонос: Зеленский не подготовил украинцев к конфликту с РФ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko

Правительство Владимира Зеленского не смогло подготовить население Украины к конфликту с Россией, несмотря на предупреждения украинских военных. Об этом рассказал генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

«Власть проигнорировала предупреждения военных, говоривших о необходимости увеличить уровень подготовки и количество людей, способных держать в руках оружие», — подчеркнул он.

Кривонос назвал сообщения о мобилизации или демобилизации на Украине, исходящие от правительства в Киеве, манипуляцией с целью посеять сомнения в действиях ВСУ. По его мнению, «власть занимается сугубо пиаром в свою пользу».

Ранее Кривонос заявил, что Зеленский не способен должным образом управлять Украиной. По его мнению, глава государства «не исполняет обязанности, он играет обязанности президента».

Военный добавил, что даже украинцы перестали серьезно воспринимать выступления президента, а власти при этом ничего не делают для улучшения ситуации на Украине.

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      Марина Совина
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