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19:51, 28 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин расправился с женой после ссоры из-за алкоголя

В Башкортостане мужчина обвинил жену в алкоголизме и забил ее до смерти

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Башкортостане 40-летнего мужчину обвинили в расправе над супругой из-за алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 18 ноября фигурант поссорился с женой из-за того, что она много выпивала. Мужчина разозлился и избил ее кулаками и ногами по голове и телу. Затем он собрал свои вещи и уехал в Белорецк. Вернувшись, россиянин увидел, что его жена лежит на том же месте и не подает признаков жизни. Тогда он вызвал полицию.

Мужчина не скрывался от следствия и признал вину. Возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Москве полиция начала проверку айтишника, который избил 13-летнюю дочь из-за ее увлечения компьютерными играми.

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      Екатерина Кашурникова
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