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14:01, 28 ноября 2023Силовые структуры

Россиянину дали 14 лет за лишение свободы дочери и стрельбу в сотрудника МВД

В Петербурге осудили на 14 лет мужчину, стрелявшего в сотрудника МВД из карабина

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, незаконно лишившего свободы 15-летнюю дочь и стрелявшего в сотрудника МВД. Об этом «Ленте.ру» сообщили прокуратуре города.

Россиянин признан виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и пунктам «г,д» части 2 статьи 127 («Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением оружия, в отношении несовершеннолетнего») и части 1 статьи 119 (Угроза причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, днем 15 марта в Колпино пьяный мужчина с самозарядным охотничьим карабином стал угрожать расправой дочери. Он закрыл входную дверь и не выпускал ее из квартиры, уточнили «Ленте.ру» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. На место происшествия прибыл начальник 55-го отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району. Тогда россиянин десять раз выстрелил в него через входные двери. Полицейскому удалось укрыться от выстрелов.

Отмечается, что осужденный не признал вину.

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      Екатерина Кашурникова
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