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05:45, 29 ноября 2023Путешествия

Россиянка описала отель в Берлине фразой «ремонт со времен Третьего рейха»

Фото: Florian Wehde / Unsplash

Российская туристка побывала в Берлине и описала местный отель фразой «ремонт со времен Третьего рейха». Своими впечатлениями от поездки девушка поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации сообщила, что остановилась в гостинице Upper Room Hotel. «Меня привлекла, конечно же, его цена и то, что он позиционируется как отель для некурящих, — отметила она. — А еще в нем говорят не только по-немецки, но и по-английски, и по-русски».

При этом россиянка заявила, что многое в описании отеля оказалось преувеличенным. «Запах в отеле стоит омерзительный, как будто ремонт не делали со времен Третьего рейха, да и проветривать забывают, наверное, — добавила она. — С багажом помочь желающих не нашлось, а по винтовой лестнице с непривычки вползать было сложновато».

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По словам путешественницы, все увиденное ею не было похоже на ту Германию, которую она помнила. «Их любовь к чистоте легендарна, — подчеркнула она. — Списала все на нерасторопность персонала».

Ранее в ноябре тревел-блогерша пообщалась со знакомыми немцами, которые назвали ей пять странных в их понимании особенностей жизни в России.

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      Фариза Бацазова
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