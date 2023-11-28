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16:15, 28 ноября 2023Среда обитания

Россиянка продала две квартиры в Москве ради «инвестиций»

77-летняя москвичка лишилась двух квартир из-за мошенников

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россиянка лишилась двух квартир в Москве из-за мошенников, которые предложили ей «заработать на инвестициях». Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

77-летней жительнице столицы позвонил неизвестный с предложением повысить уровень дохода за счет инвестиций. Женщине объяснили, что она будет зарабатывать на разнице курсов валют. Начать мужчина посоветовал с небольшой суммы, и в скором времени пенсионерка пополнила электронный кошелек на 100 долларов.

Впоследствии россиянке предложили начать зарабатывать еще больше. Та согласилась и продала принадлежавшую ей квартиру на юго-востоке столицы за 11 миллионов рублей, после чего перевела часть денег в «личный кабинет инвестора», а другую часть отдала наличными в офисе, расположенном в деловом квартале «Москва-Сити».

Оставшись без квартиры, женщина засомневалась в порядочности своих знакомых-инвесторов и попыталась вывести сбережения, однако ей это не удалось — невозможность возврата средств ей объяснили блокировкой счета из-за отсутствия лицензии. Для ее покупки москвичка вновь продала квартиру — теперь на юге Москвы, за девять миллионов рублей. Вырученные от сделки деньги пенсионерка также отвезла неизвестным в «Москва-Сити». Лишь в тот момент женщина полностью убедилась в том, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов ищут аферистов.

Днем ранее стало известно, что другая пожилая москвичка лишилась жилья и нескольких миллионов рублей из-за мошенников.

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      Полина Кислицына
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