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13:03, 28 ноября 2023Россия

Ушедшего в отпуск российского полицейского нашли замерзшим в лесу

Е1: 47-летнего сотрудника ГИБДД нашли замерзшим в лесу в Свердловской области

Фото: Unsplash

Сотрудника ГИБДД нашли замерзшим в лесу в Новой Ляле Свердловской области. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.

По сведениям издания, 47-летнего российского полицейского спасти не удалось. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что случившееся не связано с его профессиональной деятельностью.

«Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — пояснил он.

Жена сотрудника Госавтоинспекции в разговоре с Е1.ru отметила, что в день инцидента тот был на корпоративе на стрельбище. Свердловские следователи начали проводить проверку по факту произошедшего.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге обнаружили сотрудника полиции с пулевыми ранениями, который занимался расследованием расправы над супружеской четой пенсионеров. Россиянин опрашивал родственников потерпевших. Тех подозревали в причастности к расправе ради кражи 7 миллионов рублей.

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      Анна Щербакова
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