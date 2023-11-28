Ушедшего в отпуск российского полицейского нашли замерзшим в лесу

Е1: 47-летнего сотрудника ГИБДД нашли замерзшим в лесу в Свердловской области

Сотрудника ГИБДД нашли замерзшим в лесу в Новой Ляле Свердловской области. Об этом сообщил уральский портал Е1.ru.

По сведениям издания, 47-летнего российского полицейского спасти не удалось. Глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что случившееся не связано с его профессиональной деятельностью.

«Офицер находился в плановом отпуске и в момент обнаружения был без форменного обмундирования», — пояснил он.

Жена сотрудника Госавтоинспекции в разговоре с Е1.ru отметила, что в день инцидента тот был на корпоративе на стрельбище. Свердловские следователи начали проводить проверку по факту произошедшего.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге обнаружили сотрудника полиции с пулевыми ранениями, который занимался расследованием расправы над супружеской четой пенсионеров. Россиянин опрашивал родственников потерпевших. Тех подозревали в причастности к расправе ради кражи 7 миллионов рублей.