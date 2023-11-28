Стали известны подробности отравления жены главы ГУР Буданова

«УП»: жену главы ГУР Украины Буданова Марианну могли отравить с помощью еды

Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить с помощью еды. Об этом со ссылкой на источники в силовом блоке республики сообщает издание «Украинская правда» («УП»).

По мнению источников, симптомы отравления быстро проявились у нее из-за небольшого веса. Кроме того, отравление было обнаружено еще у нескольких сотрудников. «Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — добавили собеседники издания.

Ранее издание «Бабель» со ссылкой на источники в украинской разведке сообщало, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, после чего она попала в больницу.