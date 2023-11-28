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12:23, 28 ноября 2023Бывший СССР

Стали известны подробности отравления жены главы ГУР Буданова

«УП»: жену главы ГУР Украины Буданова Марианну могли отравить с помощью еды

Фото: Fotokon / Shutterstock / Fotodom

Жену начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну могли отравить с помощью еды. Об этом со ссылкой на источники в силовом блоке республики сообщает издание «Украинская правда» («УП»).

По мнению источников, симптомы отравления быстро проявились у нее из-за небольшого веса. Кроме того, отравление было обнаружено еще у нескольких сотрудников. «Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — добавили собеседники издания.

Ранее издание «Бабель» со ссылкой на источники в украинской разведке сообщало, что Марианну Буданову отравили тяжелыми металлами, после чего она попала в больницу.

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      Алевтина Запольская
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