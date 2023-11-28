Стало известно о режиме работы российских аэропортов в условиях непогоды

Минтранс РФ: Шереметьево, Домодедово, Внуково и Пулково работают штатно

Московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также аэропорт Санкт-Петербурга Пулково и аэропорт Сочи в условиях непогоды работают в штатном режиме. Об этом сообщается на официальном сайте Минтранса.

На портале отмечается, что задержек на вылет в российских авиагаванях нет. Также стало известно, что в Пулково из-за позднего прибытия некоторых воздушных судов и сложных метеоусловий может быть увеличено время обслуживания и руления.

Ранее сообщалось, что в трех аэропортах Москвы во вторник, 28 ноября, отменили и задержали как минимум 29 рейсов. В Домодедово 12 самолетов вылетели с опозданием, а четыре вылета не состоялись. В Шереметьево пять отправлений было отложено, еще два рейса отменили.