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06:30, 29 ноября 2023Бывший СССР

Полковник раскрыл три участка СВО с самыми ожесточенными боями

Полковник Матвийчук: самые ожесточенные бои идут на левом берегу Днепра
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Наиболее ожесточенные бои в зоне специальной военной операции (СВО) отмечаются на трех участках: под Работино, под Авдеевкой и на левом берегу Днепра, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру»

«Под Работино ВСУ бросают пехоту в "мясорубку", они там никак не хотят сдать населенный пункт. Также мощные бои идут под Авдеевкой, мы перемалываем их боевую технику, но они пытаются пополнять резервы. И, в-третьих, наиболее ожесточенные боевые действия идут на левом берегу Днепра, возле Антоновского моста, там 200-300 украинских морских пехотинцев захватили острова и не хотят оттуда уходить», — объяснил Матвийчук.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. «Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ», — написал журналист.

Котенок также отметил, что для Киева это серьезный удар, поскольку промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.

Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведет постоянные обстрелы республиканской столицы. Украинская сторона серьезно укрепила оборону в Авдеевке, однако признает, что в городе складывается тяжелая ситуация.

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      Кирилл Садовский
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