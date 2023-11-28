Полковник раскрыл три участка СВО с самыми ожесточенными боями

Полковник Матвийчук: самые ожесточенные бои идут на левом берегу Днепра

Наиболее ожесточенные бои в зоне специальной военной операции (СВО) отмечаются на трех участках: под Работино, под Авдеевкой и на левом берегу Днепра, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру»

«Под Работино ВСУ бросают пехоту в "мясорубку", они там никак не хотят сдать населенный пункт. Также мощные бои идут под Авдеевкой, мы перемалываем их боевую технику, но они пытаются пополнять резервы. И, в-третьих, наиболее ожесточенные боевые действия идут на левом берегу Днепра, возле Антоновского моста, там 200-300 украинских морских пехотинцев захватили острова и не хотят оттуда уходить», — объяснил Матвийчук.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок рассказал, что российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. «Сегодня вечером Авдеевская промка наконец полностью освобождена от ВСУ», — написал журналист.

Котенок также отметил, что для Киева это серьезный удар, поскольку промзона является важной частью всего Авдеевского укрепрайона, который украинская сторона называла неприступным.

Авдеевка — северный пригород Донецка, откуда ВСУ ведет постоянные обстрелы республиканской столицы. Украинская сторона серьезно укрепила оборону в Авдеевке, однако признает, что в городе складывается тяжелая ситуация.