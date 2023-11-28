Подростки в Татарстане вдохновились сериалом о 90-х и устроили массовую драку

Подростки устроили стрелку в стиле группировок 90-х и попали на видео

В Татарстане сотрудники правоохранительных органов организовали проверку из-за появившегося в сети видео с массовой дракой подростков. Ролик во вторник, 28 ноября, в своем Telegram-канале публикует издание Baza.

На кадрах видно, как две группы подростков сходятся между собой на пустыре в парковой зоне. Кто-то бегает друг за другом, другие вступают в реальные рукопашные схватки. Видно, что некоторые пытаются убежать и их пытаются поймать представители другой группировки. В целом на реальную бандитскую стрелку происходящее похоже мало. Выяснилось, что перед стрелкой подростки создали Telegram-каналы группировок из 90-х «Хади Такташ» и «Жилка». Подростки признались, что вдохновились одним из криминальных сериалов.

Сотрудники правоохранительных органов организовали розыск администраторов каналов.