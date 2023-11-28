Раскрыты траты Евросоюза на военную помощь Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о тратах 27 миллиардов евро на помощь Украине

Страны Евросоюза (ЕС) уже предоставили Украине 27 миллиардов евро военной помощи, но должны сделать еще больше. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает ТАСС.

«Евросоюз и его страны-члены уже передали Украине военную помощь на 27 миллиардов евро, но теперь должны сделать еще больше и быстрее», — сказал он.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что Вашингтон оставит Украину без нового пакета военной помощи до конца 2023 года.