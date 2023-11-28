Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:30, 28 ноября 2023Мир

Раскрыты траты Евросоюза на военную помощь Украине

Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о тратах 27 миллиардов евро на помощь Украине

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Страны Евросоюза (ЕС) уже предоставили Украине 27 миллиардов евро военной помощи, но должны сделать еще больше. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает ТАСС.

«Евросоюз и его страны-члены уже передали Украине военную помощь на 27 миллиардов евро, но теперь должны сделать еще больше и быстрее», — сказал он.

Ранее председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер рассказал, что Вашингтон оставит Украину без нового пакета военной помощи до конца 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      Мегашторм выбросил к берегам Анапы огромный сухогруз. Как россияне быстро научились на нем зарабатывать?

      Подсчитан заработок Норвегии с конфликта на Украине

      Биограф объяснил подражание Кейт Миддлтон и Меган Маркл принцессе Диане

      В России предсказали новое повышение ключевой ставки ЦБ

      Налог на жилье в Москве в 2024 году вырастет

      СПБ Биржа оценила объем не попавших под ограничения средств

      Подростки в Татарстане вдохновились сериалом о 90-х и устроили массовую драку

      Раскрыты последствия приближения блуждающей звезды

      Невменяемый пассажир самолета повалил стюардессу на пол и ударил ее по голове

      Врач раскрыла эффективные способы защититься от простуды и гриппа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости