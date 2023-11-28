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12:45, 28 ноября 2023Силовые структуры

Участвовавшему в вооруженном формировании на Украине россиянину дали 12 лет

В Курске воевавшего за «Правый сектор» мужчину приговорили к 12 годам колонии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Суд в Курске приговорил к 12 годам лишения свободы уроженца Санкт-Петербурга, участвовавшего в деятельности запрещенной в России экстремистской организации, а также в вооруженном формировании на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год.

По версии следствия, осужденный, будучи сторонником националистической идеологии, входил в состав ячейки военизированной экстремистской организации против интересов России при выполнении задания руководства «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). В отношении него было возбуждено дело по части 2 статьи 282.2 («Участие в деятельности запрещенной организации»), части 1 статьи 222 («Незаконное приобретение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов») и части 2 статьи 208 («Участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства») УК РФ.

В зале суда мужчина не признал свою вину.

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      Олеся Мицкевич
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