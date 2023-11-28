В Азербайджане оценили заявления спикера парламента Армении об анклавах

Парламент Азербайджана счел далекими от истины заявления Симоняна об анклавах

Заявления спикера Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна об азербайджанских анклавах являются далекими от истины. С такой оценкой выступили в пресс-службе Национального собрания Азербайджана.

Как считают в азербайджанском парламенте, слова Симоняна «ясно свидетельствует о том, что руководство Армении придерживается линии "абсурдных претензий", а также стремится привлечь внимание своих зарубежных покровителей».

Ранее Симонян заявлял, что Армения готова отдать Азербайджану анклавы советского времени в обмен на село Арцвашен, находившееся внутри образования. При этом он выразил уверенность, что Ереван и Баку смогут найти решение по этому вопросу.