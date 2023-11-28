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19:23, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Азербайджане оценили заявления спикера парламента Армении об анклавах

Парламент Азербайджана счел далекими от истины заявления Симоняна об анклавах

Фото: Ален Симонян / РИА Новости

Заявления спикера Национального собрания (парламента) Армении Алена Симоняна об азербайджанских анклавах являются далекими от истины. С такой оценкой выступили в пресс-службе Национального собрания Азербайджана.

Как считают в азербайджанском парламенте, слова Симоняна «ясно свидетельствует о том, что руководство Армении придерживается линии "абсурдных претензий", а также стремится привлечь внимание своих зарубежных покровителей».

Ранее Симонян заявлял, что Армения готова отдать Азербайджану анклавы советского времени в обмен на село Арцвашен, находившееся внутри образования. При этом он выразил уверенность, что Ереван и Баку смогут найти решение по этому вопросу.

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      Алевтина Запольская
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