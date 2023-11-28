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16:21, 28 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве признали отсутствие плана ведения боевых действий в 2024 году

Арахамия заявил об отсутствии у Украины планов боевых действий на 2024 год

Фото: Reuters

На Украине ни у кого нет плана ведения боевых действий в 2024 году. Это признал лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, Генеральный штаб должен предоставить подробный план того, как нужно вести военные действия, сколько людей потребуется мобилизовать и сколько потребуется денег. «Такого плана ни у кого нет в стране на самом деле», — сказал он.

Арахамия уточнил, что план не должен составлять кто-то конкретный, включая главнокомандующего армией Валерия Залужного, — его должна подготовить «военная институция» в целом.

Ранее глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Владимир Артюх заявил, что за последние три месяца план по мобилизации в городе Сумы был выполнен только на восемь процентов.

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      Алевтина Запольская
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