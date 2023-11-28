В России предложили повысить рождаемость путем создания «элитных детдомов»

Пермский депутат Благов: передача ребенка в элитный детдом может заменить аборт

Психологическая работа с забеременевшими россиянками должна быть направлена на сохранение ребенка, даже если женщины не захотят воспитывать их. Такое мнение высказал депутат пермского заксобрания Николай Благов в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, практика абортов на поздних сроках беременности часто приводит к бесплодию женщины, что усугубляет «демографический провал, связанный с низкой рождаемостью в "лихие девяностые"».

В этой связи Благов предложил создать в стране психологические службы, которые должны предлагать желающим сделать аборт женщинам отдавать младенцев в детские дома. «Но это должен быть именно элитный детский дом», — подчеркнул депутат пермского заксобрания.

В связи с этим Благов призвал пересмотреть уровень содержания детских интернатов. Он напомнил, что в послевоенное время «суворовские детдомы дали нам много замечательных военных специалистов».

В последнее время 11 российских регионов начали вводить меры против абортов. В Нижегородской области предложили наложить запрет на аборты в частных клиниках по всей России.