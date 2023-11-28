В России предложили создать велобатальон ГИБДД для борьбы с нарушителями

Известия: в России могут создать велополицию для борьбы с нарушителями ПДД

В России предложили создать в составе ГИБДД велобатальон или велополицию, которая будет оперативно реагировать на нарушения ПДД. Соответствующее письмо начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ Михаилу Черникову направили сотрудники Института исследования проблем современной политики. Об этом сообщают «Известия».

В обращении отмечается, что в российских регионах с каждым годом учащается количество ДТП с участием велосипедистов, в том числе на тротуарах. Особенно это касается курьеров, передвигающихся по маршруту на велосипедах.

По данным института, создание велополиции могло бы решить данную проблему, ведь таких нарушителей крайне трудно поймать обычному наряду ДПС из-за неравных условий. Кроме того, исследователи предложили велобатальону наряду с конной полицией взять на себя функции наблюдения за зонами отдыха, где часто возникают конфликты между гражданами.