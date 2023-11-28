Врач назвала второй подбородок симптомом опасных болезней

Хирург Перушкина назвала второй подбородок симптомом сахарного диабета

Второй подбородок может появляться даже у стройных людей, например, из-за нарушения осанки или сахарного диабета, предупредила пластический хирург Василиса Перушкина. Об опасных болезнях, при которых появляется этот косметический дефект, хирург рассказала в комментарии для издания aif.ru.

По словам Перушкиной, жировые отложения в области подбородка могут возникать из-за сидячего образа жизни, отсутствия физических нагрузок, неправильного питания. Также второй подбородок появляется у зрелых людей из-за возрастных изменений. Это происходит, потому что кожа теряет тонус и обвисает, что вместе с жиром и создает объем, объяснила пластический хирург. Особенности строения челюсти, например очень маленький подбородок, также могут стать причиной появления косметического дефекта, продолжила Перушкина.

Однако она назвала второй подбородок и симптомом проблем со здоровьем. Он может развиться при сахарном диабете, сбоях в работе щитовидной железы и из-за других эндокринологических проблем.

Для того чтобы избавиться от второго подбородка, необходимо устранить причины его появления, отметила пластический хирург. Для этого стоит наладить режим дня, правильно питаться, заниматься спортом. На помощь пойдет и самомассаж, добавила Перушкина. Тем, кто подозревает, что второй подбородок возник из-за проблем со здоровьем, нужно обязательно обратиться к врачу.

Скорректировать второй подбородок можно и с помощью пластической хирургии. К ней прибегают при наличии эстетических жалоб пациента, заключила специалистка.

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