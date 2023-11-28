Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:43, 28 ноября 2023Силовые структуры

Задержание подростка за диверсии на московской железной дороге попало на видео

ФСБ показала видео задержания подростка за диверсии на железной дороге в Москве
СюжетДиверсии в России

Кадр: ФСБ РФ

Задержание одного из троих несовершеннолетних, устроивших диверсии на железной дороге в Москве, попало на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении ФСБ России.

На записи видно, как силовики подбегают к машине такси, открывают пассажирскую дверь и вытаскивают из салона юношу. После этого его кладут на землю и надевают на него наручники.

Ранее сообщалось о задержании троих молодых людей. По данным правоохранителей, в октябре двое подростков подожгли вагон поезда на втором пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги. Кроме того, 22 ноября 2023 года один из них уже с другим товарищем поджег релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций «Домодедово-Белые столбы» Павелецкого направления.

В результате первой диверсии в негодность пришел поезд, во второй раз сбился график приема грузовых и пассажирских поездов.

Инструкции молодые люди получали от куратора в интернете. За выполненные задания им платили деньги. В отношении юношей возбужденно уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отравили жену главы разведки. Он признавал, что Киев стоит за терактами против известных россиян

      Ушедшего в отпуск российского полицейского нашли замерзшим в лесу

      В Армении допустили скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном

      Назван способ просто так получить 1000 рублей

      Успех iPhone 15 относительно других смартфонов Apple оценили

      В Европе предложили снять санкции с одного вида российских товаров

      Филипп Киркоров раскрыл секрет стройности

      Движение машин по Крымскому мосту возобновили

      67-летний отец Ивана Урганта женился

      Гинеколог посоветовала упражнение для улучшения интимной жизни женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости