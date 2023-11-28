Задержание подростка за диверсии на московской железной дороге попало на видео

ФСБ показала видео задержания подростка за диверсии на железной дороге в Москве

Задержание одного из троих несовершеннолетних, устроивших диверсии на железной дороге в Москве, попало на видео. Кадры «Ленте.ру» предоставили в региональном управлении ФСБ России.

На записи видно, как силовики подбегают к машине такси, открывают пассажирскую дверь и вытаскивают из салона юношу. После этого его кладут на землю и надевают на него наручники.

Ранее сообщалось о задержании троих молодых людей. По данным правоохранителей, в октябре двое подростков подожгли вагон поезда на втором пути моторвагонного депо «Домодедово» Павелецкого направления Московской железной дороги. Кроме того, 22 ноября 2023 года один из них уже с другим товарищем поджег релейный шкаф на первом главном пути перегона железнодорожных станций «Домодедово-Белые столбы» Павелецкого направления.

В результате первой диверсии в негодность пришел поезд, во второй раз сбился график приема грузовых и пассажирских поездов.

Инструкции молодые люди получали от куратора в интернете. За выполненные задания им платили деньги. В отношении юношей возбужденно уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.