У берегов Греции затонуло шедшее на Украину подозрительное судно. По документам оно везло соль
Затонувшее возле греческого острова Лесбоса грузовое судно Raptor шло на Украину с подозрительным грузом. Об этом пишет газета Kathimerini.
Raptor затонул в воскресенье, 26 ноября. На борту находились 14 членов экипажа, одного человека спасли, 12 числятся пропавшими без вести.
По бумагам, корабль под флагом Коморских островов вез соль из Египта в Стамбул. Однако спасенный моряк рассказал представителям Береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а в Стамбуле команда планировала дозаправиться и пополнить запасы.
Подозрения в занятиях контрабандой усиливает тот факт, что капитан, узнав о пробоине в борту суда, по приказу компании-владельца подал сигнал бедствия не сразу, а лишь на следующий день, за несколько минут до затопления. Кроме того, два года назад выяснилось, что документы экипажа признавали недействительными, а в книге нефтяного учета судна обнаружены фальшивые записи.
Издание также узнало, что той же судоходной компании, что владела Raptor, принадлежало судно Manassa Rose, затонувшее в бухте Киссамос на северо-западе Крита в январе 2022 года. Тогда власти предъявили членам экипажа обвинения в кораблекрушении и контрабанде табачных изделий.
В ВСУ появился спрос на наркотики
Украина столкнулась с ростом спроса на наркотики. В частности, экс-депутат Верховной Рады республики Игорь Мосийчук указал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют угрозу для себя и сослуживцев, поскольку становятся неадекватными под действием наркотиков, которые принимают из-за стресса. «Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много», — пожаловался он. По его словам, в госпиталях под Киевом военнослужащих буквально привязывают к койкам, чтобы они не причинили вред себе или окружающим.
Ранее пленный ВСУ Дмитрий Гирич также рассказал о снабжении украинских военных на передовой наркотиками. По его словам, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения. При этом, добавил он, дилеры предлагают полный «ассортимент» запрещенных веществ.
В октябре сообщалось, что депутаты Верховной Рады оказывали поддержку и покровительство организованной преступной группировке (ОПГ) «Химпром», создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России. Уточняется, что в состав ОПГ входят порядка тысячи человек, а во главе наркокартеля стоит Егор Буркин.
Украина начала «экспортировать» западное оружие
Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что на Украине продают все, что угодно, в том числе и оружие, которое реализуется через страны Африки и Ближнего Востока.
Продают все, что угодно, все, что можно продать
Российский лидер добавил, что «черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие».
В июле Пентагон признал, что часть вооружений, переданных Украине в рамках военной помощи, была похищена торговцами оружием. В отчете американского военного ведомства сказано, что Киев не смог произвести требуемый мониторинг использования военной техники, которую США направили в 2022 финансовом году.
Позднее финские журналисты взяли интервью у старшего комиссара Национального бюро расследования Кристера Альгрена, который заявил, что с Украины в Финляндию незаконным способом поставляются штурмовые винтовки, пистолеты, боеприпасы и даже беспилотники. По словам Альгрена, оружие идет также в Швецию, Данию и Нидерланды.
В октябре военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Киев мог передать движению ХАМАС иностранное вооружение, к примеру, зенитные комплексы (ЗРК) Stinger или «Стрела», а также гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы. «Скорее всего, речь идет о компактных вооружениях, которые легко спрятать, легко провезти контрабандой и продать за большие деньги», — добавил Клинцевич. Он добавил, что Украина могла продать как западное, так и советское оружие.