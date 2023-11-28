У берегов Греции затонуло шедшее на Украину подозрительное судно. По документам оно везло соль

Kathimerini: затонувшее в Греции судно шло на Украину с подозрительным грузом

Затонувшее возле греческого острова Лесбоса грузовое судно Raptor шло на Украину с подозрительным грузом. Об этом пишет газета Kathimerini.

Raptor затонул в воскресенье, 26 ноября. На борту находились 14 членов экипажа, одного человека спасли, 12 числятся пропавшими без вести.

По бумагам, корабль под флагом Коморских островов вез соль из Египта в Стамбул. Однако спасенный моряк рассказал представителям Береговой охраны, что конечным пунктом назначения судна была Украина, а в Стамбуле команда планировала дозаправиться и пополнить запасы.

Подозрения в занятиях контрабандой усиливает тот факт, что капитан, узнав о пробоине в борту суда, по приказу компании-владельца подал сигнал бедствия не сразу, а лишь на следующий день, за несколько минут до затопления. Кроме того, два года назад выяснилось, что документы экипажа признавали недействительными, а в книге нефтяного учета судна обнаружены фальшивые записи.

Издание также узнало, что той же судоходной компании, что владела Raptor, принадлежало судно Manassa Rose, затонувшее в бухте Киссамос на северо-западе Крита в январе 2022 года. Тогда власти предъявили членам экипажа обвинения в кораблекрушении и контрабанде табачных изделий.

В ВСУ появился спрос на наркотики

Украина столкнулась с ростом спроса на наркотики. В частности, экс-депутат Верховной Рады республики Игорь Мосийчук указал, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют угрозу для себя и сослуживцев, поскольку становятся неадекватными под действием наркотиков, которые принимают из-за стресса. «Потом они выходят в поле, а у них дроны летают, как пчелы в голове, стреляют непонятно куда и непонятно во что. Таких очень много», — пожаловался он. По его словам, в госпиталях под Киевом военнослужащих буквально привязывают к койкам, чтобы они не причинили вред себе или окружающим.

Ранее пленный ВСУ Дмитрий Гирич также рассказал о снабжении украинских военных на передовой наркотиками. По его словам, их доставляют на фронт через волонтеров, в зависимости находится до половины подразделения. При этом, добавил он, дилеры предлагают полный «ассортимент» запрещенных веществ.

В октябре сообщалось, что депутаты Верховной Рады оказывали поддержку и покровительство организованной преступной группировке (ОПГ) «Химпром», создавшей сеть распространения наркотиков на Украине и в России. Уточняется, что в состав ОПГ входят порядка тысячи человек, а во главе наркокартеля стоит Егор Буркин.

Украина начала «экспортировать» западное оружие

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что на Украине продают все, что угодно, в том числе и оружие, которое реализуется через страны Африки и Ближнего Востока.

Продают все, что угодно, все, что можно продать Владимир Путин президент России

Российский лидер добавил, что «черный рынок вооружения устроен так, что те, кто хочет купить, находят это оружие».

В июле Пентагон признал, что часть вооружений, переданных Украине в рамках военной помощи, была похищена торговцами оружием. В отчете американского военного ведомства сказано, что Киев не смог произвести требуемый мониторинг использования военной техники, которую США направили в 2022 финансовом году.

Позднее финские журналисты взяли интервью у старшего комиссара Национального бюро расследования Кристера Альгрена, который заявил, что с Украины в Финляндию незаконным способом поставляются штурмовые винтовки, пистолеты, боеприпасы и даже беспилотники. По словам Альгрена, оружие идет также в Швецию, Данию и Нидерланды.

В октябре военный эксперт Андрей Клинцевич заявил, что Киев мог передать движению ХАМАС иностранное вооружение, к примеру, зенитные комплексы (ЗРК) Stinger или «Стрела», а также гранатометы разных модификаций, стрелковое оружие и боеприпасы. «Скорее всего, речь идет о компактных вооружениях, которые легко спрятать, легко провезти контрабандой и продать за большие деньги», — добавил Клинцевич. Он добавил, что Украина могла продать как западное, так и советское оружие.