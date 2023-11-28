Политолог Соскин заявил о сокрытии Зеленским колоссальных потерь армии Украины

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале уличил правительство страны и ее президента Владимира Зеленского в сокрытии важной информации о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Соскина, армия Украины потеряла колоссальное количество бойцов.

«Есть нижняя часть айсберга, мы ее не видим, но она есть. Потери Украины просто огромны», — сказал политолог.

В новом ролике Соскин напомнил об инциденте на украинском телеканале «1+1», когда СМИ сообщили более чем о миллионных потерях, включая пропавших без вести. По мнению Соскина, все это умалчивается правительством Украины.

Ранее подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ скрывает реальные потери живой силы, учитывая не всех таковых.

