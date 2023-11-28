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15:30, 28 ноября 2023Мир

Зеленскому предрекли судьбу Муссолини

Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Зеленский не избежит наказания

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в разговоре с YouTube-каналом Judging Freedom спрогнозировал, что ждет президента Украины Владимира Зеленского по окончании конфликта с Россией.

«Я думаю, он [Зеленский] повторит судьбу Муссолини. Это очевидно», — предрек он.

По мнению Макгрегора, украинский лидер не избежит наказания, даже если решится на побег. Экс-советник подчеркнул, что весь мир увидит, насколько Зеленский коррумпирован, а также каким «отвратительным человеком» является на самом деле.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Запад дал понять, что ему не нужны Зеленский и руководимая им республика. По его словам, необходимость в президенте отпала, так как страна не способна продолжать конфликт.

Джонсон также подчеркивал, что отказ Украины от заключения мира с Россией приведет к тому, что республика потеряет Харьков и Одессу.

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      Варвара Кошечкина
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