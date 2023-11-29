Агрессивный россиянин при задержании ранил ножом росгвардейца

В Кургане агрессивный россиянин при задержании ранил сотрудника Росгвардии

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом в среду, 29 ноября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, 28 ноября экипаж прибыл к магазину на улице Аргентовского, где произошла потасовка между компаниями молодых людей. Заметив сотрудников правоохранительных органов, участники драки начали убегать. Однако один из них проявил агрессию и при попытке задержания, выхватил нож и ранил им росгвардейца.

24-летнего дебошира обезвредили и задержали. Пострадавшему сотруднику ведомства была оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности.

17 октября сообщалось, что в Уфе 34-летний гражданин Азербайджана напал на полицейского и ударил его по лицу.