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16:12, 29 ноября 2023Силовые структуры

Агрессивный россиянин при задержании ранил ножом росгвардейца

В Кургане агрессивный россиянин при задержании ранил сотрудника Росгвардии

Фото: Telegram-канал Росгвардии

В Кургане возбуждено уголовное дело по факту покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Об этом в среду, 29 ноября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба ведомства.

По данным силовиков, 28 ноября экипаж прибыл к магазину на улице Аргентовского, где произошла потасовка между компаниями молодых людей. Заметив сотрудников правоохранительных органов, участники драки начали убегать. Однако один из них проявил агрессию и при попытке задержания, выхватил нож и ранил им росгвардейца.

24-летнего дебошира обезвредили и задержали. Пострадавшему сотруднику ведомства была оказана медицинская помощь, его жизнь вне опасности.

17 октября сообщалось, что в Уфе 34-летний гражданин Азербайджана напал на полицейского и ударил его по лицу.

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      Владимир Седов
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