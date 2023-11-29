Европа опередила США в вопросе развития ИИ

The Next Web: в Европе оказалось больше ИИ-специалистов, чем в США

В Европе обнаружили рекордное количество высококвалифицированных специалистов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание The Next Web.

Согласно исследованию венчурной компании Atomico, в Европейском регионе сейчас проживает больше специалистов в сфере ИИ, чем в США. Основной причиной этого феномена назвали быстрый рост отрасли: за последние десять лет количество людей, задействованных в сфере изучения ИИ, увеличилось на тысячу процентов.

«Европейская технологическая среда сегодня выглядит более стабильной, чем когда-либо с начала пандемии», — заявил представитель Atomico Том Вемайер. По его словам, общая стабильность отрасли в Европе позволила региону опередить в этом вопросе США, хотя страна традиционно считается лидером в технологической среде.

Так, за последние пять лет количество IT-специалистов в Европе выросло с 750 тысяч до 2,3 миллиона. Четыре из семи компаний, которые по итогам 2023 года достигнут миллиардной капитализации, занимаются изучением ИИ — DeepL, Helsing.ai, Synthesia и Quantexa.

«Всегда существовал миф о том, что Европа наблюдает большой отток талантов в США. Но, когда вы посмотрите на данные, вы увидите, что на самом деле верно обратное», — отметил Вемайер. Однако, по его словам, в США все еще сохраняются более благоприятные финансовые условия для IT-стартапов.

В конце ноября руководители Университета Кембриджа (Великобритания) открыли отдельный институт для изучения искусственного интеллекта. В организации будут работать историки, философы, компьютерные инженеры и прочие.