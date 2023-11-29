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09:04, 29 ноября 2023Наука и техника

Названы лучшие производители техники из Азии

MAED: Xiaomi стала самым популярным брендом из Азии среди россиян

Фото: Jason Lee / Reuters

Корпорация Xiaomi оказалась самой востребованной компанией по версии россиян среди предприятий из Азии. Об этом сообщается в исследовании онлайн-школы в сфере маркетинга MAED, входящей в образовательную компанию Ultimate Education, с которым ознакомилась редакция «Ленты.ру».

По словам специалистов, китайский IT-гигант стал успешен благодаря своим смартфонам, устройствам для умного дома и широкому ассортименту гаджетов. «Адаптация к местным потребностям с локализованным ПО и сервисами также способствовала укреплению их позиций на рынке», — заметила исполнительный директор MAED Маргарита Варданян.

На второй позиции оказалась Samsung Electronics, которую россияне оценили благодаря продажам смартфонов и телевизоров. Третьим по популярности брендом из Азии назвали Huawei Technologies, которая выпускает смартфоны и телекоммуникационное оборудование.

В список также попали LG Electronics — бытовая техника, ASUS — компьютеры и аксессуары, Sony Corporation — консоли, MSI — ноутбуки, Realme — смартфоны, Lenovo Group — компьютерная техника. Acer, которая производит ноутбуки и планшеты, замкнула топ-10.

Ранее китайская компания Redmi, входящая в Xiaomi Group, отчиталась о продаже миллиардного смартфона. Бренд был основан в 2013 году, через шесть лет Redmi получила статус независимой компании.

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      Андрей Ставицкий
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