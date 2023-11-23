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18:01, 23 ноября 2023Наука и техника

Xiaomi отчиталась о продаже миллиарда смартфонов Redmi

Дочерний бренд Xiaomi Redmi продал миллиардный смартфон

Фото: Raimund Mueller / Globallookpress.com

Китайская компания Redmi, входящая в Xiaomi Group, отчиталась о продаже миллиардного смартфона. Об этом сообщает китайское издание IT Home.

Генеральный директор Redmi Лу Вейбинг рассказал, что его корпорации удалось продать один миллиард смартфонов за 10 лет. Топ-менеджер компании поблагодарил пользователей и партнеров. Вейбинг пообещал, что его корпорация будет выпускать качественные устройства и дальше.

Бренд Redmi был запущен 31 июля 2013 года, компания оказалась в составе корпорации Xiaomi. 1 января 2019 года Xiaomi объявила о превращении дочернего бренда в независимую структуру, компания получила больше свободы в разработке и производстве своей техники.

Первым выпущенным под брендом устройством стал Redmi 1 — смартфон с 4,7-дюймовым экраном, процессором Mediatek MT6589T, 1 гигабайтом оперативной памяти, камерой разрешением 8 мегапикселей.

В февраля корпорация Apple объявила, что количество активных гаджетов бренда превысило отметку в два миллиарда экземпляров. Глава компании Тим Кук заявил, что рост базы активной техники связан с высокой лояльностью клиентов.

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      Андрей Ставицкий
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