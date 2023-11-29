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11:55, 29 ноября 2023Силовые структуры

ФСБ выявила разглашение коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»

ФСБ возбудило дело о разглашении коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о разглашении коммерческой тайны на предприятии «АвтоВАЗ». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Его фигурантом стал инженер-конструктор, которая за вознаграждение передала посторонним конфиденциальные сведения, полученные ею на работе. Расследование ведется по статье 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну»).

Сотрудники ФСБ устанавливают всех причастных к совершению преступления и его обстоятельства.

«АвтоВАЗ» является отраслеобразующим предприятием, внесенным в «Перечень стратегических предприятий России».

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      Любовь Ширижик
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