ФСБ выявила разглашение коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»

ФСБ возбудило дело о разглашении коммерческой тайны на «АвтоВАЗе»

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о разглашении коммерческой тайны на предприятии «АвтоВАЗ». Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Его фигурантом стал инженер-конструктор, которая за вознаграждение передала посторонним конфиденциальные сведения, полученные ею на работе. Расследование ведется по статье 183 УК РФ («Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну»).

Сотрудники ФСБ устанавливают всех причастных к совершению преступления и его обстоятельства.

«АвтоВАЗ» является отраслеобразующим предприятием, внесенным в «Перечень стратегических предприятий России».