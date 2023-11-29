Белорусские силовики потренировались разгонять протесты

В Минске силовики провели тактико-специальные учения по разгону протестов

Белорусские силовики провели тактико-специальные учения по разгону протестов. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Правоохранители потренировались использовать спецтехнику для противодействия демонстрантам.

По итогам тренировки глава МВД Иван Кубраков «затронул вопросы обеспеченности сотрудников средствами защиты, соблюдения мер безопасности».

Ранее сообщалось, что делегация МВД Ирака в ходе визита в Белоруссию начала изучать опыт действий силовиков республики во время массовых беспорядков. Первый замминистра ведомства Юрий Назаренко отметил, что Белоруссия имеет опыт подготовки специалистов для правоохранительных органов иностранных государств, а также готова оказывать содействие в обучении сотрудников подразделений полиции Ирака.