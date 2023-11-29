Спикер Верховной рады анонсировал первый визит в США

Спикер Рады Стефанчук в ближайшие дни впервые посетит США

Спикер Верховной рады в ближайшие дни впервые посетит Соединенные Штаты. В ходе визита он обсудит с американскими законодателями «поддержку Украины», заявил сам спикер в интервью газете Politico.

«Стефанчук заявил, что через пару дней он впервые отправится в США, где встретится с американскими законодателями, чтобы обсудить поддержку Украины со стороны США», — сказано в статье.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассказал, что Конгресс США сможет одобрить выделение дополнительной помощи Украине и Израилю до католического Рождества. Он назвал поддержку Израиля главным приоритетом для Вашингтона. При этом, по словам Джонсона, большинство конгрессменов также считает важным финансирование Украины.

При этом ранее стало известно, что страны Евросоюза уже предоставили Украине 27 миллиардов евро военной помощи, но должны сделать еще больше. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.