В Госдуме поддержали идею запретить мигрантам дискредитировать политику России

Депутат Хамзаев поддержал введение «соглашения о лояльности» для иностранцев

Член комитета Госдумы по безопасности Султан Хамзаев прокомментировал предложение Министерства внутренних дел России обязать въезжающих в страну иностранцев подписывать «соглашение о лояльности», предполагающее среди прочего запрет на дискредитацию российской политики. Своим мнением депутат поделился с «Лентой.ру».

«Я считаю, что это прекрасная, правильная идея. Она соответствует понятию самоуважения. Мой дом — мои правила, только на другом, государственном уровне. Мы всегда рады видеть всех, чувствуйте себя как дома, но не забывайте, что вы в гостях», — заявил парламентарий.

Ранее стало известно, что МВД России выступило с идеей ввести понятие «соглашение о лояльности» — его должны будут подписывать все въехавшие в Россию иностранные граждане. В нем говорится о запрете иностранцам в период пребывания или проживания в России препятствовать действиям органов публичной власти, дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику, а также органы публичной власти и их должностных лиц.

«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — следует из документа.

В Кремле идею комментировать отказались. «У нас никакого нет комментария», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующей инициативе МВД.

