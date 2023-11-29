Кремль отказался комментировать идею «соглашения о лояльности» для иностранцев

Песков не стал комментировать идею МВД о «соглашении о лояльности» для мигрантов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать инициативу МВД страны о «соглашении о лояльности» для въезжающих иностранцев. Его слова приводит ТАСС.

«У нас никакого нет комментария», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

29 ноября стало известно, что МВД России выступило с идеей ввести понятие «соглашение о лояльности» — его должны будут подписывать все въехавшие в Россию иностранные граждане. В нем говорится о запрете иностранцам в период пребывания или проживания в России препятствовать действиям органов публичной власти, дискредитировать внешнюю и внутреннюю государственную политику, а также органы публичной власти и их должностных лиц.

«Согласие о лояльности — это разрешение государственных органов РФ на въезд иностранного гражданина в РФ, с одной стороны, и согласие иностранного гражданина, выраженное путем въезда в РФ, с соблюдением запретов, установленных в целях защиты национальных интересов РФ, с другой стороны», — следует из документа.