Бывший муж убитой в Турции россиянки в прошлом неоднократно ее избивал

Экс-муж убитой в Турции россиянки Двизовой неоднократно ее избивал

Бывший муж убитой в Турции россиянки Ирины Двизовой Андрей Кушлевич, подозреваемый в преступлении, в прошлом неоднократно избивал ее и детей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Издание отмечает, что Двизова с дочерью-подростком Даяной уехали в Турцию, чтобы скрыться от Кушлевича. Однако там экс-супруг россиянки их нашел, жестоко расстрелял и сбежал, пишет источник.

Известно, что мать россиянки и старший сын Давид находятся в Москве. Близкие Двизовой боятся выходить на улицу, пока подозреваемый в убийстве не найден.

«Это был ужасный и жестокий человек. Он бил и меня. Его до сих пор не поймали», — признался Shot Давид.

В публикации также говорится, что в России Двизова инвестировала в бизнес и недвижимость, а также работала риелтором и моделью. Кроме того, она была учредителем оздоровительного комплекса «Лагуна» в Норильске. Бывшие подчиненные россиянки отзываются о ней как о добром и светлом человеке.

Ранее сообщалось, что Двизова пыталась лишить своего экс-супруга Андрея Кушлевича родительских прав. Решение суда вступило в силу в июне 2023 года, но его подробности не разглашаются.

Тела 42-летней россиянки и ее 15-летней дочери, завернутые в простыни и связанные веревкой, обнаружили на крутом склоне в турецком курортном районе Бодрум. Они были застрелены. Полиция начала масштабное расследование.

