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11:39, 29 ноября 2023Наука и техника

Названы основные пользователи чат-ботов

Ofcom: четверо из пяти подростков в Великобритании пользовались чат-ботами

Фото: Unsplash

Основными потребителями чат-ботов с искусственным интеллектом (ИИ) оказались подростки. Это следует из отчета британского медиарегулятора Ofcom, на который ссылается издание The Independent.

Согласно проведенному Ofcom опросу, подростки и дети гораздо чаще, чем взрослые, пользовались чат-ботами, самым популярным из которых считается ChatGPT. Выяснилось, что четверо из пяти подростков в возрасте 13-17 лет, или 79 процентов, прибегали к помощи чат-ботов. 40 процентов детей в возрасте 7-12 лет также пользовались этим инструментом.

В организации также назвали долю пользователей сервисов генеративного ИИ среди взрослых — 31 процент. При этом 69 процентов жителей Великобритании никогда не прибегали к услугам чат-ботов, 24 процента — не знали, что это.

56 процентов подростков заявили, что пользовались ChatGPT и подобными сервисами ради развлечения. Около 30 процентов — для работы, около 25 процентов — для обучения, 22 процента — чтобы получить ответ на волнующий вопрос или совет.

«Быстрое освоение новых технологий является второй натурой поколения Z, и генеративный искусственный интеллект не является исключением», — заявил представитель Ofcom Йих-Чунг Тех. В организации отметили, что уже работают над углубленным пониманием возможностей и рисков, связанных с ИИ.

В конце ноября предприниматель и филантроп Билл Гейтс заявил, что развитие искусственного интеллекта через какое-то время позволит миру сократить рабочую неделю до трех дней. По мнению Гейтса, в один момент людям «не придется так много работать».

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      Андрей Ставицкий
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