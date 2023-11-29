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21:17, 29 ноября 2023Мир

Украине предрекли судьбу Кипра

Советник премьера Чехии по безопасности Пояр: Украину может ждать судьба Кипра

Фото: Thomas Peter / Reuters

Для Украины возможен сценарий Кипра, остров де-факто разделен между греческой и турецкой общинами, заявил советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр. Об этом пишет словацкое издание Dennik Postoj.

Политик ответил на вопрос журналистов о вероятном применении корейского сценария на Украине. Он предрек Украине судьбу Кипра. Пояр напомнил, что Кипр входит в Евросоюз (ЕС), а «часть Кипра де-факто оккупирована Турцией».

«Но возможно, что там установится какая-то линия фронта и будет объявлено перемирие. Мирного договора давайте ожидать не будем», — назвал он наиболее вероятный сценарий разрешения украинского кризиса. Пояр отметил, что после гипотетического разделения Украины западную ее часть все равно можно будет принять в НАТО и ЕС. Условием ее интеграции будет прекращение огня, уверен он.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций.

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      Марина Совина
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