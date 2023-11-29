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07:41, 29 ноября 2023Экономика

Чехия рассмотрит новые национальные санкции против России

ЧТВ: Чехия планирует заморозку новых объектов недвижимости, принадлежавших РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии собирается рассмотреть заморозку новых объектов недвижимости, принадлежавших России, в рамках национальных санкций. Об этом сообщает Чешское ТВ (ЧТВ).

Таким образом, к 70 предыдущим объектам, внесенным в санкционный список 15 ноября, добавятся еще несколько.

Ранее правительство Чехии одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью РФ в европейской стране, в национальный санкционный список. Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, был объявлена незаконной.

Также Чехия в рамках 12-го пакета санкций выдвинула предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Прага обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице дипломатов из России якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.

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      Александра Синицына
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