Чехия рассмотрит новые национальные санкции против России

ЧТВ: Чехия планирует заморозку новых объектов недвижимости, принадлежавших РФ

Финансово-аналитическое управление (ФАУ) Чехии собирается рассмотреть заморозку новых объектов недвижимости, принадлежавших России, в рамках национальных санкций. Об этом сообщает Чешское ТВ (ЧТВ).

Таким образом, к 70 предыдущим объектам, внесенным в санкционный список 15 ноября, добавятся еще несколько.

Ранее правительство Чехии одобрило включение российского ФГУП «Госзагрансобственность», которое управляет недвижимостью РФ в европейской стране, в национальный санкционный список. Вся коммерческая деятельность компании, включая сдачу в аренду, был объявлена незаконной.

Также Чехия в рамках 12-го пакета санкций выдвинула предложение ограничить передвижение российских дипломатов внутри Евросоюза. Прага обеспокоена тем, что потенциальные разведчики в лице дипломатов из России якобы перемещаются по странам ЕС из-за отсутствия границ между ними.