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07:00, 29 ноября 2023Россия

В России предложили ввести экзамены для мигрантов

Замглавы ВРНС: мигранты должны сдавать экзамены на уровне девятого класса школы

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Участники Всемирного русского народного собора (ВРНС) высказали идеи по поводу изменения миграционной политики. В частности, есть мнение, что мигранты должны сдавать экзамены на уровне девятого класса школы, рассказал замглавы ВРНС Малофеев, пишет РИА Новости.

В Москве 27-28 ноября прошел XXV Всемирный русский народный собор. На мероприятии обсуждались вопросы миграции, образования, демографии, идеологии, экономики. В этом году собор был посвящен теме «Настоящее и будущее Русского мира». Среди участников были религиозные и общественные деятели, ученые и чиновники.

«По итогам собора мы ожидаем решения в области миграционной политики. Уже год обсуждается ужесточение законодательства в этой сфере», — отметил Малофеев.

По его мнению, есть необходимость приравнять экзамены для мигрантов по русскому языку к экзамену за девятый класс.

«Почему наш гражданин не может работать, если не сдал экзамен за девятый класс в 15 лет, а, например, 30-летний мигрант, который не может сдать русский на уровне третьего класса, получает работу?» — заявил замглавы ВРНС.

Малофеев подчеркнул, что «сдача экзамена на русский язык — это часть решения вопроса преступности».

Ранее сообщалось, что власти Тульской области запретили мигрантам торговать алкоголем и сигаретами и работать в сфере общественного питания. Помимо этого, мигрантам было запрещено осуществлять пассажирские перевозки и работать в такси. Ужесточение режима пребывания иностранцев будет способствовать повышению качества услуг, оказываемых жителям области, заявили власти региона.

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      Марина Совина
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