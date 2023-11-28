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11:30, 28 ноября 2023Россия

В России высказались о способе борьбы с нелегальными мигрантами

Депутат Хамзаев: нелегальных мигрантов нужно выводить в правовое поле

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Нелегальных мигрантов в России необходимо выводить в правовое поле. Помочь в этом может ряд ограничительных мер, в том числе запрет на использование счетов, запрет банковских переводов и прочее. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Если человек находится на территории России нелегально, он не должен пользоваться определенными социальными привилегиями. Если хочет быть полноценной ячейкой общества, хоть и временного характера, нужно требовать выполнение всех нормативным регламентированных действий, которые обозначены для лиц из других государств», — считает Хамзаев.

По мнению политика, вопрос должен стоять не столько в сокращении числа мигрантов в России, сколько в том, чтобы вывести в правовое поле тех, кто уже находится на территории страны.

«Назову это не процессом легализации, а процессом адаптации в правовом пространстве. Для этого могут быть актуальны ограничительные меры, такие как ограничение использование счетов для переводов», — допустил депутат.

Ранее сообщалось, что МВД России подготовило законопроект, согласно которому предлагается установить режим контролируемого пребывания нелегальных мигрантов. Это предполагает введение нескольких запретов и ограничений — в частности, предлагается запретить мигрантам водить автомобиль и переводить деньги.

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