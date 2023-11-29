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06:14, 29 ноября 2023Россия

Фрегат Черноморского флота ударил «Калибрами» по целям ВСУ

МО: фрегат Черноморского флота ударил по военным целям ВСУ 4 ракетами «Калибр»

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Фрегат Черноморского флота России нанес удар четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

По информации ведомства, залповый пуск по объектам военной инфраструктуры ВСУ в Черном море выполнен успешно. Назначенные цели поражены.

Ранее российское оборонное ведомство продемонстрировало видеоролик, на котором самолеты Су-30СМ и Су-24М морской авиации Черноморского флота патрулируют акваторию у берегов Крыма и выполняют боевую задачу. На представленных кадрах истребители эффективно боролись с беспилотными летательными аппаратами.

24 ноября над Крымом удалось сбить 13 украинских дронов самолетного типа.

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      Марина Совина
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